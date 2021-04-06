Степанов объяснил, почему в Украине тьма смертей от COVID-19 / УНИАН

В Украине значительно возросло число смертей среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 – только за минувшие сутки зафиксировано 430 жертв. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.

"Выявленные в Украине британский и южноафриканский штаммы более агрессивны. Уменьшен инкубационный период, изменена клиническая картина. Мы видим поражения не только органов дыхательной системы, а другого: печень, почки, сердечно-сосудистая, центральная нервная система. Это все очень усложняет процесс лечения. Вы видите по статистике, что у нас увеличивается количество летальных случаев. Несмотря на весь опыт наших врачей, их труд и борьбу за жизнь каждого украинца, они не боги", — объяснил Степанов в ходе брифинга во вторник, 6 апреля.

Отметим, за сутки 1 апреля в Украине умерло рекордное число граждан с диагнозом коронавирус - жертвами COVID-19 стали 433 украинца. Всего с начала эпидемии в Украине зафиксировано 35 017 летальных исходов.

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