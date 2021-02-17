Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят / УНИАН

Украина опять вернулась к адаптивному карантину. Но как заявил глава Минздрава Максим Степанов, эти ограничения будут отменять или пересматривать, если будут выполнены условия "зеленой зоны" в половине регионов. При этом к условиям привязали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В ходе заседания Кабмина в среду, 17 февраля, Степанов объяснил, что зеленый уровень в новом адаптивном карантине - это тот, к которому Украина должна стремиться, чтобы начать пересматривать или отменять карантинные ограничения.

Такой уровень может быть достигнут при следующих условиях:

уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидемического порога, установленного для соответствующего региона;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и определения антигена менее 5%.

Степанов также уточнил, почему выбрали эти два показателя.

"Потому что у нас есть определенное количество людей, которые не обращаются за тестированием, за медицинской помощью, а просто фиксируют, что у них респираторное заболевание и берут больничный. Поэтому мы должны учитывать все без исключения такого плана такие показатели. Поэтому для зеленого уровня мы взяли ситуацию с ОРВИ и COVID", - объяснил глава Минздрава.

Добавим, что за минувшие сутки коронавирус в Украине выявили у 4286 человек.

Госпитализированы за сутки 2330 человек; летальных случаев - 147; выздоровели - 5927 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Ивано-Франковской (646), Черновицкой (386), г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.

Всего в Украине с начала эпидемии заболели 1 280 904 человек; выздоровели - 1 128 895 человек; летальных исходов - 24 689.

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