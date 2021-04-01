Степанов объяснил при каких условиях введут комендантский час в Украине

Степанов рассказал о борьбе с коронавирусом / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, введут ли комендантский час в Украине.

По его словам, пока комендантский час из-за карантина в Украине не обсуждался.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование соответственно Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", – сказал он.

По его словам, на данном этапе карантин приносят результаты. Сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине.

"Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, так как вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух. Здесь есть другая вещь: все что нам нужно, чтобы соблюдались те карантинные меры, которые есть", – сказал Степанов, передает Украина 24.

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