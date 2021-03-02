Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине

Глава Минздрава рассказал, почему многие медики не хотят делать прививку от коронавируса на первом этапе кампании по вакцинации.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации от коронавируса в Украине не сорван, и пояснил низкие показатели вакцинации в стране за минувшую неделю.
Как известно, на первом этапе в Украине прививают от коронавируса медицинских работников. Степанов отметил, что часть из них отказывается делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболела коронавирусом и имеет антитела. Об этом Степанов рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.
"Конечно же он (план, - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - объяснил глава Минздрава.
Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных убеждений.
"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.
Читайте такжеСтепанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинацииТакже глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные. При этом он заверил, что процесс вакцинации населения будет ускорен - до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.
"Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - уточнил Степанов.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свою очередь сообщил, что в Украине до конца недели планирует увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11300. Это планируют сделать за счет мобильных бригад.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
- Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.
- За минувшие выходные в Украине сделали лишь 90 прививок от коронавируса.