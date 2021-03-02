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Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине

2 марта 2021, 06:36

Глава Минздрава рассказал, почему многие медики не хотят делать прививку от коронавируса на первом этапе кампании по вакцинации.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации от коронавируса в Украине не сорван, и пояснил низкие показатели вакцинации в стране за минувшую неделю.

Как известно, на первом этапе в Украине прививают от коронавируса медицинских работников. Степанов отметил, что часть из них отказывается делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболела коронавирусом и имеет антитела. Об этом Степанов рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Конечно же он (план, - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - объяснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных убеждений.

"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Читайте такжеСтепанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинацииТакже глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные. При этом он заверил, что процесс вакцинации населения будет ускорен - до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.

"Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - уточнил Степанов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свою очередь сообщил, что в Украине до конца недели планирует увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11300. Это планируют сделать за счет мобильных бригад.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
  • 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
  • 24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.
  • Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
  • В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.
  • За минувшие выходные в Украине сделали лишь 90 прививок от коронавируса.

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