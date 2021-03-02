Степанов объяснил, сорван ли план по вакцинации от COVID-19 в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации от коронавируса в Украине не сорван, и пояснил низкие показатели вакцинации в стране за минувшую неделю.

Как известно, на первом этапе в Украине прививают от коронавируса медицинских работников. Степанов отметил, что часть из них отказывается делать прививку от COVID-19, поскольку недавно переболела коронавирусом и имеет антитела. Об этом Степанов рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Конечно же он (план, - ред.) не сорван. У нас есть много медиков. На первом этапе мы вакцинируем медиков, которые работают в COVID-больницах, а многие из них переболели, и переболели менее чем 6 месяцев назад и имеют антитела. Они считают, что хотят вакцинироваться позже, чтобы это была действительно защита", - объяснил глава Минздрава.

Степанов добавил, что также есть процент медиков, которые не хотят вакцинироваться из-за личных убеждений.

"Есть часть людей, которые не проявляют желания. Медработники с одной стороны наши герои, а с другой - такие же люди, имеющие свои мнения", - добавил министр.

Читайте такжеСтепанов обвинил коллаборантов COVID-19 в срыве вакцинацииТакже глава Минздрава связал малое количество прививок с тем, что начало вакцинации пришлось на завершение недели и выходные. При этом он заверил, что процесс вакцинации населения будет ускорен - до конца лета планируется выйти на уровень 5 млн прививок в месяц.

"Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема", - уточнил Степанов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в свою очередь сообщил, что в Украине до конца недели планирует увеличить количество вакцинаций против коронавируса до 11300. Это планируют сделать за счет мобильных бригад.

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