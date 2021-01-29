Степанов объявил главный результате войны с COVID-19 в Украине

По словам Степанова, низкая смертность является главным результатом войны с COVID в Украине.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главный результат борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, в Украине остается относительно низкий показатель смертности от коронавируса. Он в разы ниже, чем в некоторых странах Европы.
Он добавил, что Украина находится на 34-м месте в Европе по этому показателю.
"Если посмотрим на смертность и сравним с другими странами Европы, то мы находимся на 34-м месте по уровню смертности на миллион человек. Например, у нас в 3,5 раза меньше смертность, чем в Великобритании и в 2,5 раза меньше, чем во Франции. Я считаю, что это главный результат - какие потери мы понесли в этой войне ", - сказал Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
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Коронавирус и вакцинация в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- В Украине не могут использовать ни одну из вакцин от коронавируса, которыми прививают людей в других странах. По словам заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний.