Степанов объявил о смягчении карантина в Украине и сделал заявление о работе транспорта

В красной зоне продолжит работу общественный транспорт / УНИАН

Новый адаптивный карантин в Украине будет предполагать определенные смягчения. В красной эпидемиологической зоне власти разрешат работу пассажирских перевозок. Регионы и районы, в которых будут зафиксированы повышенный уровень заболеваемости COVID-19 и заполненности больничных коек с кислородом, ждут усиленные карантинные ограничения, сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова в рамках встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

По его словам, власти не планируют ограничивать работу общественного транспорта в красной зоне.

"Общественный транспорт мы не будем закрывать", - заверил Степанов.

Также он добавил, что в красную зону попадут те районы, где одновременно будут превышены нормы по двум показателям – заполненность коек с кислородом на уровне 65% и темпы роста заболеваемости за последнюю неделю выше 50%.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление

"Если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводятся жесткие карантинные ограничения. Главная цель - чтобы не было коллапса медицинской системы", - подчеркнул Максим Степанов.

Карантин в Украине