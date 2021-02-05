Степанов объявил о смягчении карантина в Украине и сделал заявление о работе транспорта

Власти ставят перед собой цель не допустить коллапса медицинской системы в стране.
Новый адаптивный карантин в Украине будет предполагать определенные смягчения. В красной эпидемиологической зоне власти разрешат работу пассажирских перевозок. Регионы и районы, в которых будут зафиксированы повышенный уровень заболеваемости COVID-19 и заполненности больничных коек с кислородом, ждут усиленные карантинные ограничения, сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова в рамках встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации.
По его словам, власти не планируют ограничивать работу общественного транспорта в красной зоне.
"Общественный транспорт мы не будем закрывать", - заверил Степанов.
Также он добавил, что в красную зону попадут те районы, где одновременно будут превышены нормы по двум показателям – заполненность коек с кислородом на уровне 65% и темпы роста заболеваемости за последнюю неделю выше 50%.Читайте такжеКарантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление
"Если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводятся жесткие карантинные ограничения. Главная цель - чтобы не было коллапса медицинской системы", - подчеркнул Максим Степанов.
Карантин в Украине
- Сегодня в Украине действует общенациональный карантин, который продлится до 1 марта 2021 года и предполагает ограничения оранжевой зоны по всей стране. На период с 8 по 24 января действовал режим усиленных противоэпидемиологических ограничений.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля заявил, что карантин в Украине будет продлен как минимум до 30 апреля. Власти не знают, сколько будет длиться противокоронавирусный режим, однако известно, что условия карантина намерены менять исходя из ситуации с мутацией вируса.
- Глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сказал, что 30 апреля власти планируют подвести итоги и определиться, каким образом карантин в Украине будет работать в дальнейшем.