Степанов объявил о сроках вспышки COVID-19 и оценил шансы на локдаун

Новая вспышка коронавируса в Украине продлится до конца апреля - Степанов / МОЗ

Вспышка COVID-19 в Украине продлится до конца апреля. На данный момент нет предпосылок к введению жесткого карантина в стране. Если в регионах будут придерживаться карантинных ограничений, общенациональный усиленный карантин не понадобится, сказал в эфире ТСН министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, если в регионах будут соблюдаться профилактические ограничения, то общенационального локдауна удастся избежать. Сейчас в стране наблюдается сложный эпидемиологический период, который продлится до конца апреля. Государство ставит перед собой задачу сохранения жизней украинцев.Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ

"У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сберечь как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов.

Коронавирус в Украине