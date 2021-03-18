Степанов объявил о сроках вспышки COVID-19 и оценил шансы на локдаун

В Украине наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом, сказал Максим Степанов.
Вспышка COVID-19 в Украине продлится до конца апреля. На данный момент нет предпосылок к введению жесткого карантина в стране. Если в регионах будут придерживаться карантинных ограничений, общенациональный усиленный карантин не понадобится, сказал в эфире ТСН министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, если в регионах будут соблюдаться профилактические ограничения, то общенационального локдауна удастся избежать. Сейчас в стране наблюдается сложный эпидемиологический период, который продлится до конца апреля. Государство ставит перед собой задачу сохранения жизней украинцев.Читайте такжеВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ
"У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сберечь как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на утро четверга, 18 марта, за последние 24 часа в Украине было зафиксировано 15 053 новых прецедента заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель с начала 2021 года.
- Днем ранее Минздрав обновил эпидемиологическое разделение регионов на зоны карантина. В оранжевой зоне находятся 16 областей – Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области – и город Киев.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе и предупредил киевлян о том, что в ближайшее время столица может оказаться в красной зоне карантина.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк также утверждала, что правительство, парламент или СНБО должны провести срочное заседание с целью подготовки плана по введению нового локдауна в Украине.