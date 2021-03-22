Степанов объявил о старте второго этапа вакцинации от коронавируса / УНИАН

В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.

"С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. Кроме мобильных бригад добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц", — сказал Степанов в ходе брифинга.

Министр здравоохранения Украины рассказал, кто получит прививки от коронавируса на этом этапе.

"На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, это остальные медработники, которые работают не только в отделениях для больных коронавирусом. На этой неделе мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа вакцинации — иммунизация семейных врачей", — уточнил он.

Министр добавил, что с прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.

"Мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые задействованы в работе социальной сферы", — резюмировал Степанов.

Вакцинация в Украине - сколько людей получили прививку

Отметим, в Украине за воскресенье, 21 марта, сделали 2715 прививок от коронавируса. С начала кампании вакцинировали первой дозой 111 024 человек, еще один украинец получил две дозы.

В Центре общественного здоровья уточнили, что лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область - в воскресенье там привили 770 человек. Далее идет Житомирская (310 вакцинированных в сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.

В то же время в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки.

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