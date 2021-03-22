Степанов объявил о старте второго этапа вакцинации от коронавируса

На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, рассказал глава Минздрава.
В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
"С 22 марта в Украине начинается очередное звено второго этапа вакцинации. Кроме мобильных бригад добавляются еще стационарные пункты прививок в количестве 565 единиц", — сказал Степанов в ходе брифинга.
Министр здравоохранения Украины рассказал, кто получит прививки от коронавируса на этом этапе.
"На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом, это остальные медработники, которые работают не только в отделениях для больных коронавирусом. На этой неделе мы переходим к следующему шагу в рамках второго этапа вакцинации — иммунизация семейных врачей", — уточнил он.
Министр добавил, что с прибытием новых партий вакцин к ним присоединятся работники социальной сферы, работники системы общественного здоровья, а также люди старше 70 лет.
"Мы планируем охватить максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые задействованы в работе социальной сферы", — резюмировал Степанов.
Вакцинация в Украине - сколько людей получили прививку
Отметим, в Украине за воскресенье, 21 марта, сделали 2715 прививок от коронавируса. С начала кампании вакцинировали первой дозой 111 024 человек, еще один украинец получил две дозы.
В Центре общественного здоровья уточнили, что лидером по количеству вакцинированных за последние сутки является Донецкая область - в воскресенье там привили 770 человек. Далее идет Житомирская (310 вакцинированных в сутки), Киевская (270), Луганская (210) и Днепропетровская (190) области.
В то же время в Киеве, а также во Львовской, Хмельницкой и Кировоградской областях за сутки не сделали ни одной прививки.
Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- 16 марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с главой Минздрава и премьер-министром заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.