Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны COVID-19

В Украине с 8 мая не будет регионов красной зоны, сказал Максим Степанов.
Украина вышла из третьей волны эпидемии COVID-19, и уже с 8 мая в стране не останется регионов, которые находятся в красной зоне. Страна прошла пик, когда в больницах на кислородной терапии находились 44 тысячи пациентов. Однако вирус по-прежнему не побежден, поэтому украинцы должны придерживаться профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не будет ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Это были очень сложные два месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - рассказал он на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам главы Минздрава, самый сложный период заболеваемости COVID-19 в этом году пришелся на конец марта и начало апреля. В больницах на кислородной терапии находились более 44 тысяч пациентов.
Также министр добавил, что несмотря на преодоление очередной волны коронавирусной инфекции, вирус пока не побежден. Поэтому украинцам следует придерживаться противоэпидемиологических ограничений и беречь свое здоровье.
"Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники – это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - подчеркнул Максим Степанов.
Коронавирус в Украине
- Согласно данным на утро пятницы, 7 мая, в Украине зафиксировано 8 404 новых прецедентов заражения COVID-19. Всего с момента начала эпидемии на территории страны коронавирусом заразились 2 105 428 человек.
- Израильский врач Борис Бриль считает, что Украина может столкнуться с новыми волнами коронавирусной инфекции. Причиной тому он называет низкие темпы вакцинации по стране.
- Эпидемиолог Андрей Александрин уточнил, что сейчас в Украине наблюдается спад третьего пика первой волны коронавируса. Однако это не говорит о том, что нужно ослаблять карантин. При таком сценарии картина заболеваемости COVID-19 может ухудшиться.