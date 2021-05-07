Степанов объявил о выходе Украины из третьей волны COVID-19

Украинцы по-прежнему должны соблюдать профилактические меры - Степанов / МОЗ

Украина вышла из третьей волны эпидемии COVID-19, и уже с 8 мая в стране не останется регионов, которые находятся в красной зоне. Страна прошла пик, когда в больницах на кислородной терапии находились 44 тысячи пациентов. Однако вирус по-прежнему не побежден, поэтому украинцы должны придерживаться профилактических мер. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Наконец-то могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не будет ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. Это были очень сложные два месяца. Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем. За каждую жизнь боролись, как на войне. За что огромное уважение и благодарность нашим медикам", - рассказал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам главы Минздрава, самый сложный период заболеваемости COVID-19 в этом году пришелся на конец марта и начало апреля. В больницах на кислородной терапии находились более 44 тысяч пациентов.

Также министр добавил, что несмотря на преодоление очередной волны коронавирусной инфекции, вирус пока не побежден. Поэтому украинцам следует придерживаться противоэпидемиологических ограничений и беречь свое здоровье.

"Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники – это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - подчеркнул Максим Степанов.

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