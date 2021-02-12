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Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации

12 февраля 2021, 23:54
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По словам главы министерства охраны здоровья, законодательство Украине не предусматривает принудительной вакцинации населения.

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Степанов рассказал о принудительной вакцинации / УНИАН

Граждан нашей страны не намерены принудительно вакцинировать от коронавируса - такие действия не предусмотрены украинским законодательством.

"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", – сказал профильный министр Максим Степанов в эфире политического ток-шоу Свобода слова Савика Шустера 12 февраля.

На первом этапе вакцинации, который начнется в понедельник, 15 февраля, прививки получат 367 тысяч граждан, сообщил Степанов. Среди них будут медработники COVID-больниц и скорой помощи, работники лабораторий и социальной сферы, пациенты интернатов и военнослужащие.

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На втором этапе вакцинируют уже 2,5 млн украинцев – остальных медработников, людей категории 80+, которые входят в группу риска.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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