Степанов ответил на вопрос о введении жесткого локдауна в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения полного локдауна на всей территории Украины.

Как подчеркнул он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, такое развитие событий маловероятно.

"Полного локдауна не будет", - заявил глава Минздрава в ответ на вопрос о возможных ограничениях по всей стране.

Степанов пояснил, что его ведомство не будет выступать с инициативой распространить "красную" зону на все регионы страны.

Как известно, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал центральные власти ввести общенациональный локдаун, а также ограничить межобластное сообщение.

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