Степанов ответил на вопрос о введении жесткого локдауна в Украине

Глава Минздрава оценил возможность ужесточения ограничений по всей стране.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность введения полного локдауна на всей территории Украины.
Как подчеркнул он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, такое развитие событий маловероятно.
"Полного локдауна не будет", - заявил глава Минздрава в ответ на вопрос о возможных ограничениях по всей стране.
Степанов пояснил, что его ведомство не будет выступать с инициативой распространить "красную" зону на все регионы страны.
Как известно, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал центральные власти ввести общенациональный локдаун, а также ограничить межобластное сообщение.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 19 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В частности, заболели 751 ребенок и 552 медицинских работника. За минувшие сутки госпитализированы 4 тыс. 936 человек, летальных случаев зафиксировано 419. Выздоровел 11 тыс. 221 человек. Тестирований методом ПЦР за сутки проведено 53 тыс. 373.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 823 тыс. 674 человека, выздоровели - 1 млн 395 тыс. 104 человека. Летальных случаев зарегистрировано 36 тыс. 381. ПЦР-тестов проведено 8 млн 568 тыс. 004.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 864), Днепропетровской (1 тыс. 665), Львовской (1 тыс. 639), Киевской (1 тыс. 265) и Харьковской (1 тыс. 194) областях.
Автор: Алексей Тычина