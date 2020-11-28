УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19

28 ноября 2020, 12:14

Глава Минздрава поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.

Степанов поделился, что поборол коронавирус – Коронавирус новости сегодня
Максим Степанов поделился, что поборол COVID-19 / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже переборол китайский коронавирус COVID-19.

Чиновник во время брифинга в Минздраве, который транслировался на странице ведомства в Facebook, поблагодарил всех, кто желал ему быстрого выздоровления.

Степанов также пожелал быстрого выздоровления всем, кто сейчас болеет.

"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления, как пожелали – так и случилось", – сказал глава министерства.

Напомним, 14 ноября Максим Степанов сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Глава Минздрава добавил, что будет находиться дома на самоизоляции и продолжит работать в дистанционном режиме.

Максим Степанов коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Голодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдаунаГолодные смерти и массовые бунты: врач оценила сценарий тотального локдауна Зеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньгиЗеленский пообещал миллиону украинцев по 8 тысяч гривен: кто получит деньги "Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун"Как можно быстрее": Аваков потребовал ввести в Украине локдаун
Следующий материал

Последние новости

12:14
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19
11:55
Тотальный локдаун в Украине: у Зеленского раскрыли план помощи бизнесу Видео
11:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
11:19
Диего Марадона похоронен без одного органа – западные СМИ
10:48
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
Реклама
10:36
Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Видео
10:07
Гороскоп на 28 ноября для всех: фартовые начинания, пик невезухи и заражение ауры Видео
09:59
Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится мнение
09:55
Военный эксперт раскрыл, каким странам грозит "война" с Байденом Видео
09:49
В Тегеране застрелили "отца иранской бомбы" Видео
09:31
Врач рассказал, как отделаться от последствий коронавируса Видео
09:25
Как укрепить ногти в домашних условиях: простые и эффективные способы Видео
09:02
Американский салат Кобб – рецепт и главное правило
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19
08:55
Коронавирус в Киеве взял новую высоту - за сутки поставили более 1700 диагнозов COVID-19 Видео
08:39
Киеву спрогнозирован "погодный переворот": о чем предупредил синоптик Видео
08:23
Порошенко лепит из своих конкурентов воплощение зла мнение
08:15
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
07:44
Помпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России Видео
07:44
Локдаун не поможет: экс-главный санврач предупредил о третьей волне COVID-19 Видео
Реклама
07:25
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
07:20
Ученые рассказали, чем опасна для мужчин нехватка цинка в теле
07:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
06:54
Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтов мнение
06:29
Эксперт объяснил действия Франции и сделал прогноз по ситуации в Карабахе Видео
06:01
Как регулярный секс помогает человеку в жизни - ответ ученых
05:30
Календарь стрижек на декабрь 2020: как привлечь деньги и любовь
05:05
Назван самый большой неудачник декабря по знаку Зодиака
04:30
Свержение Лукашенко: эксперт оценил сценарий военного переворота в Минске Видео
04:25
Врач показал, что видят перед смертью пациенты с COVID-19 Видео
03:54
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря
03:11
Назван самый опасный способ похудения Видео
02:41
"Зимнее бабье лето": синоптик сказал, чего ждать от погоды в декабре Видео
02:36
В ВОЗ поведали, где искать источник опасного коронавируса
02:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: закалка или уничтожение и вредитель рядом Видео
01:25
​"Уже бастовать не будут​": Лукашенко повеселился в коронавирусной больнице Видео
00:47
Почему COVID-19 стремительно распространился по Европе​: вирусолог раскрыл подробности Видео
00:09
Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун Видео
27 ноября, пятница
23:56
Холостячка 1 сезон 6 выпуск 27-11-2020 - кто ушел Видео
23:47
Жесткий карантин неизбежен: нардеп указала на важную проблему Видео
Реклама
23:20
Украину засыплет мокрым снегом: где разгуляется настоящая зима​
22:58
Госбюджет-2021: сколько средств выделят на лечение COVID-больных
22:42
В Аргентине начали расследование смерти Марадоны: появились подробности Видео
22:33
В Донецкой области боец ВСУ избил и поджог своего сослуживца Видео
22:13
Турция прекращает сотрудничество с Россией и намерена работать с США – Bloomberg Видео
21:59
В России украинского политзаключенного Марченко приговорили к 10 годам Видео
21:55
Антирекорд COVID-19: в Украине впервые поставили более 16 тыс. диагнозов Видео
21:42
"Бил и угрожал выдавить глаза": экс-жена Олега Кензова рассказала о насилии Видео
21:40
Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 Видео
21:25
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять