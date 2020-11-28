Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19

Максим Степанов поделился, что поборол COVID-19 / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что уже переборол китайский коронавирус COVID-19.

Чиновник во время брифинга в Минздраве, который транслировался на странице ведомства в Facebook, поблагодарил всех, кто желал ему быстрого выздоровления.

Степанов также пожелал быстрого выздоровления всем, кто сейчас болеет.

"Рад приветствовать вас на брифинге непосредственно из Министерства здравоохранения. Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления, как пожелали – так и случилось", – сказал глава министерства.

Напомним, 14 ноября Максим Степанов сообщил, что его тест на коронавирус показал положительный результат.

Глава Минздрава добавил, что будет находиться дома на самоизоляции и продолжит работать в дистанционном режиме.