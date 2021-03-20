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Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин

20 марта 2021, 10:15

В ближайшее время в Кабинете Министров создадут фонд помощи для тех, кто может пострадать от вакцинации, рассказал глава Минздрава.

Степанов
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин / МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что правительство готово взять на себя обязанность по компенсации побочного действия вакцин от коронавируса.

"Кабинет министров взял на себя ответственность за непредвиденные последствия от вакцинации. В первую очередь это касается компенсации причиненного вреда. Ответственность берет правительство Украины. Будет создан соответствующий фонд на ближайших заседаниях", - сказал глава Минздрава в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 19 марта.

Степанов уточнил, что в ближайшее время в Кабинете министров создадут фонд помощи для тех, кто может пострадать от вакцинации.

Отметим, в Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. В стране уже 104 342 человека сделали прививку, сообщили в Минздраве.

По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве - 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании - в Донецкой области - 8104 прививки.

Вакцинация в Украине – о чем сообщалось ранее:

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