Степанов порвал Сеть постом о Covishield и картинкой в образе Далай-ламы

Пост Максима Степанова порвал соцсеть / УНИАН

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Сети посоветовал не слушать глупости относительно "индийской" вакцины от коронавируса Covishield, которую получила Украина, и делать мудрый выбор.

Чиновник в Facebook посоветовал быть, как Далай-лама, – 85-летний тибетский духовный лидер привился от COVID-19 вакциной из Индии.

Степанов также опубликовал картинку, созданную депутатом Одесского областного совета и художником Александром Ройтбурдом. На картинке министр запечатлен в образе Далай-ламы. Пост главы Минздрава за час собрал более 260 разных отметок, под ним появились десятки комментариев.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали запись министра.

"У Далай-ламы много жизней, у меня – одна", – поделилась Татьяна Денисдамова.

"Нет проблем, готов вакцинироваться. Где и когда?" – спросил Yuriy Sas.

"Вы вообще потеряли чувство достоинства? Вакцины – 250 000 человек на государство, и вы, в отличие от Далай-ламы, не на своем месте", – считает Ирина Солошенко.

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