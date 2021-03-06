Степанов порвал Сеть постом о Covishield и картинкой в образе Далай-ламы

Министр здравоохранения советует быть, как Далай-лама, – он сделал прививку от COVID-19 "индийской" вакциной.
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Сети посоветовал не слушать глупости относительно "индийской" вакцины от коронавируса Covishield, которую получила Украина, и делать мудрый выбор.
Чиновник в Facebook посоветовал быть, как Далай-лама, – 85-летний тибетский духовный лидер привился от COVID-19 вакциной из Индии.
Степанов также опубликовал картинку, созданную депутатом Одесского областного совета и художником Александром Ройтбурдом. На картинке министр запечатлен в образе Далай-ламы. Пост главы Минздрава за час собрал более 260 разных отметок, под ним появились десятки комментариев.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали запись министра.
"У Далай-ламы много жизней, у меня – одна", – поделилась Татьяна Денисдамова.
"Нет проблем, готов вакцинироваться. Где и когда?" – спросил Yuriy Sas.
"Вы вообще потеряли чувство достоинства? Вакцины – 250 000 человек на государство, и вы, в отличие от Далай-ламы, не на своем месте", – считает Ирина Солошенко.
Вакцинация от коронавируса в Украине – что нужно знать
- Украина получила первую партию вакцины от вируса 23 февраля, а 24 числа начался первый этап вакцинации. Всего в нашей стране запланировано пять этапов вакцинации. На первом этапе планируют вакцинировать медиков и военнослужащих.
- Covishield – это торговое (локальное) название препарата от коронавируса, разработанного Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, который изготовлен в Индии.