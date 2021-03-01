Степанов пояснил, почему медики наотрез отказываются вакцинироваться

Степанов пояснил, почему медики отказываются от вакцинации / МОЗ

В Минздраве пояснили, что многие медики наотрез отказываются делать прививки от коронавируса из-за того, что они уже перенесли эту болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.

"Когда говорят, что многие медики отказываются (от вакцинации от коронавируса. – Ред.), то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил прививку от коронавируса.

В то же время Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике - желательно делать прививки через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.

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"Повторное заболевание (COVID-19. – Ред.) в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", - сообщил он.

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