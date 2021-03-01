Степанов пояснил, почему медики наотрез отказываются вакцинироваться

Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни.
В Минздраве пояснили, что многие медики наотрез отказываются делать прививки от коронавируса из-за того, что они уже перенесли эту болезнь и сейчас имеют сформированный иммунитет, который будет действовать примерно полгода.
"Когда говорят, что многие медики отказываются (от вакцинации от коронавируса. – Ред.), то не говорят, что у нас многие медики переболели COVID-19 и имеется большое количество медицинских работников, которые хотят прививаться, когда пройдет 6 месяцев после болезни. Здесь очень важна эта вещь", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов журналистам возле Александровской клинической больницы в Киеве, где он получил прививку от коронавируса.
В то же время Степанов отметил, что в соответствии с рекомендациями Минздрава, человек при желании может делать прививки от коронавируса сразу после болезни, но по мировой практике - желательно делать прививки через 6 месяцев после перенесенного COVID-19.
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"Повторное заболевание (COVID-19. – Ред.) в стране мы фиксируем в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от человека", - сообщил он.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать
- В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
- Всего в Украине планируют провести пять этапов вакцинации. На первом этапе запланирована вакцинация медработников.
- Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.