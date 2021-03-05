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Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки

5 марта 2021, 12:25
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В Украине прогнозирует увеличение количества случаев заболевания коронавирусом.

коронавирус
В Украине прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде, Украина уже вступила в третью волну мировой пандемии коронавируса.

"Ситуация напряженная. На сегодня уже три области находятся в "красной" зоне карантина - это Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области. Мы прогнозируем увеличение количества заражений до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля", - сказал Степанов.

По его словам, второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, ведь в Украине уже появился британский штамм, у которого более высокая скорость передачи, более тяжелое течение болезни и более сложная клиническая картина.

В то же время во время эфира ток-шоу Право на власть он уточнил, что Закарпатская область является самой близкой к "красной" зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

По словам Степанова, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности. Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Читайте такжеНа Львовщине врачи обнаружили два новых штамма коронавируса"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 155 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
  • За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 355 человек, выздоровели - 4 тыс. 149.От осложнений коронавирусной болезни умерли 172 человека.
  • С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 384 тыс. 917 человек, выздоровели - 1 млн 191 тыс. 022. Кроме того зафиксировано 26 тыс. 763 летальных случая.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
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