Степанов предупредил о новом ударе COVID-19 и назвал сроки

В Украине прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует увеличение количества случаев COVID-19 до конца апреля.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде, Украина уже вступила в третью волну мировой пандемии коронавируса.

"Ситуация напряженная. На сегодня уже три области находятся в "красной" зоне карантина - это Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области. На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области. Мы прогнозируем увеличение количества заражений до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля", - сказал Степанов.

По его словам, второй год пандемии может оказаться даже тяжелее, ведь в Украине уже появился британский штамм, у которого более высокая скорость передачи, более тяжелое течение болезни и более сложная клиническая картина.

В то же время во время эфира ток-шоу Право на власть он уточнил, что Закарпатская область является самой близкой к "красной" зоне карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

По словам Степанова, сейчас есть три области в стране, которые отнесены к красному уровню эпидопасности. Там действуют жесткие карантинные ограничения, которые были во время посленовогоднего жесткого карантина.

Читайте такжеНа Львовщине врачи обнаружили два новых штамма коронавируса"Что у нас вызывает беспокойство, особенно по уровню госпитализации - это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. В то же самое время по загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области - 65%", - сказал Степанов.

Министр отметил, что отправит туда кого-то из заместителей на инспекцию, поскольку "мы видим по динамике, что она (Закарпатская область) ближе всего, чтобы зайти в красный уровень эпидопасности".

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине уже началась третья волна коронавируса.

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