Степанов предупредил о новой атаке вирусов и заговорил о "коллапсе"

Максим Степанов / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на 40-50% уменьшение количества инфицированных коронавирусом благодаря усилению карантина 8-24 января.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава.

"Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения количества инфицированных за этот период", - сказал он.

Степанов объяснил усиление карантинных ограничений с 8 по 24 января двумя факторами: возможным ухудшением статистики после новогодних праздников и стартом сезона распространения гриппа, который ожидается в конце января.

Он также прокомментировал, почему с 8 по 24 января не закрывают общественный транспорт. По его словам, в этот период намного меньше людей будут им пользоваться, поэтому и угроза не такая существенная.

Кроме того, министр здравоохранения уточнил, что карантинные ограничения не позволили реализоваться худшему сценарию.

"Мы не допустили коллапса медицинской системы", - добавил Степанов.

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