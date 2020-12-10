Степанов предупредил о новой атаке вирусов и заговорил о "коллапсе"

Глава Минздрава рассчитывает на эффект не менее 40-50% снижения количества инфицированных.
Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на 40-50% уменьшение количества инфицированных коронавирусом благодаря усилению карантина 8-24 января.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook Минздрава.
"Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения количества инфицированных за этот период", - сказал он.
Степанов объяснил усиление карантинных ограничений с 8 по 24 января двумя факторами: возможным ухудшением статистики после новогодних праздников и стартом сезона распространения гриппа, который ожидается в конце января.
Он также прокомментировал, почему с 8 по 24 января не закрывают общественный транспорт. По его словам, в этот период намного меньше людей будут им пользоваться, поэтому и угроза не такая существенная.
Кроме того, министр здравоохранения уточнил, что карантинные ограничения не позволили реализоваться худшему сценарию.
"Мы не допустили коллапса медицинской системы", - добавил Степанов.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксирован 13 тысяч 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, умерли 266 человек.
- Заболели 652 ребенка и 580 медработников. Госпитализированы 2993 человека.
- За сутки выздоровели 13 тысяч 903 человек.
- Больше всего подтвержденных случаев выявлено в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.