Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки

Рост числа больных COVID-19 спровоцируют массовые скопления людей во время праздников.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав прогнозирует увеличение количества больных COVID-19.
Как подчеркнул он в ходе ежедневного онлайн-брифинга, транслировавшегося на портале YouTube, такая ситуация прогнозируется после массовых скоплений людей на новогодние праздники.
"Все понимают, и об этом предупреждают нас эпидемиологи, что после новогодних праздников, и это мы прогнозируем, у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы все видели, что были массовые скопления людей, было празднование. Так мы устроены и мы с самого начала понимали, что все равно это будет происходить", - заявил он.
Как следствие, по словам министра, в Украине будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему.
Читайте такжеВакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – экспертТакже, по словам Степанова, начиная с третьей недели января в Украине прогнозируется увеличение количества больных гриппом.
"Это сезонное заболевание, которое из года в год у нас происходит. Мы ожидаем на середину февраля, исходя из статистики прошлых лет, пиковую нагрузку по заболеваемости гриппом. Больные COVID-19 и больные гриппом имеют очень часто одинаковые осложнения. Очень часто нуждаются в кислородной терапии. Люди имеют и пневмонию как следствие этих болезней", - добавил Степанов.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 6 тыс. 911 человек.
- Также за минувшие сутки зарегистрировано 228 летальных исходов, 14 тыс. 490 человек выздоровели.Госпитализированы 2 тыс. 978 человек.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
- За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 090 тыс. 496 человек, выздоровели - 761 тыс. 898 человек; умерли - 19 тыс. 357.
- Медики провели 5 млн 680 тыс. 116 ПЦР-тестирований.