Степанов предупредил о резком скачке числа больных COVID-19 и назвал сроки

В Украине возрастет число больных коронавирусом / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав прогнозирует увеличение количества больных COVID-19.

Как подчеркнул он в ходе ежедневного онлайн-брифинга, транслировавшегося на портале YouTube, такая ситуация прогнозируется после массовых скоплений людей на новогодние праздники.

"Все понимают, и об этом предупреждают нас эпидемиологи, что после новогодних праздников, и это мы прогнозируем, у нас будет рост числа больных COVID-19. Мы все видели, что были массовые скопления людей, было празднование. Так мы устроены и мы с самого начала понимали, что все равно это будет происходить", - заявил он.

Как следствие, по словам министра, в Украине будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему.

Читайте такжеВакцинация от COVID-19: ошибки опустили Украину до уровня Африки – экспертТакже, по словам Степанова, начиная с третьей недели января в Украине прогнозируется увеличение количества больных гриппом.

"Это сезонное заболевание, которое из года в год у нас происходит. Мы ожидаем на середину февраля, исходя из статистики прошлых лет, пиковую нагрузку по заболеваемости гриппом. Больные COVID-19 и больные гриппом имеют очень часто одинаковые осложнения. Очень часто нуждаются в кислородной терапии. Люди имеют и пневмонию как следствие этих болезней", - добавил Степанов.

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