Степанов предупредил об опасности: Украину атакует индийский штамм COVID-19

Индийский штамм коронавируса имеет тяжелую клиническую форму, говорит глава Минздрава.
В Украине в скором времени стоит ожидать появления индийского штамма коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, новый штамм COVID-19 уже зарегистрирован в Чехии, Польше и Румынии.
По словам главы Минздрава, индийский штамм коронавируса имеет достаточно тяжелую клиническую форму, он довольно агрессивный и более контагиозный.
Он пояснил, что индийский штамм поражает различные внутренние органы, в частности – желудок и почки.
"Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил министр.
Он также предупредил, что новые штаммы коронавируса становятся более агрессивными.
"Исходя из такого количества мутаций, которое есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы. Какие еще могут произойти мутации, мы, к сожалению, не знаем, но мы должны готовиться к наихудшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", - добавил Степанов.
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Индийский штамм коронавируса:
О появлении нового штамма коронавируса в Индии заявили в конце марта. Ученые предполагают, что он появился в октябре прошлого года.
Особенность индийского штамма в том, что в нем мутации в нем существуют одновременно.
Мутации штамма расположились в ключевых зонах шиповидного белка – той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки.
Предполагается, что это облегчает проникновение COVID-19 в организм, ускоряя таким образом его распространение. Также, возможно, эти мутации помогают новому штамму уклоняться от антител.
Ученые предупреждают, что инфицироваться новым штаммом могут те, кто уже переболел или был вакцинирован.
Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине было зафиксировали 8 тыс. 404 новых случая COVID-19. В частности заболели 353 ребенка и 185 медицинских работников.
- Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622) областях, Киеве (611), а также в Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
- За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 080 человек. Выздоровели 19 тыс. 453 человека. Тестирований методом ПЦР проведено 39 тыс. 748. Летальных случаев зарегистрировано 379.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 105 тыс. 428 человек. Выздоровели 1 млн 731 тыс. 162 человека. ПЦР-тестов проведено 9 млн 594 тыс. 857. Летальных случаев зафиксировано 45 тыс. 830.