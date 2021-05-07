Степанов предупредил об опасности: Украину атакует индийский штамм COVID-19

В Украине появится индийский штамм коронавируса, заявил глава Минздрава / Фото Reuters

В Украине в скором времени стоит ожидать появления индийского штамма коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, новый штамм COVID-19 уже зарегистрирован в Чехии, Польше и Румынии.

По словам главы Минздрава, индийский штамм коронавируса имеет достаточно тяжелую клиническую форму, он довольно агрессивный и более контагиозный.

Он пояснил, что индийский штамм поражает различные внутренние органы, в частности – желудок и почки.

"Сильная интоксикация, и этот штамм поражает молодое население, что очень неприятно", - заявил министр.

Он также предупредил, что новые штаммы коронавируса становятся более агрессивными.

"Исходя из такого количества мутаций, которое есть, и частоты, с которой они появляются, ВОЗ и делает прогнозы. Какие еще могут произойти мутации, мы, к сожалению, не знаем, но мы должны готовиться к наихудшим вариантам, чтобы иметь возможность защищаться", - добавил Степанов.

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Индийский штамм коронавируса:

О появлении нового штамма коронавируса в Индии заявили в конце марта. Ученые предполагают, что он появился в октябре прошлого года.

Особенность индийского штамма в том, что в нем мутации в нем существуют одновременно.

Мутации штамма расположились в ключевых зонах шиповидного белка – той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки.

Предполагается, что это облегчает проникновение COVID-19 в организм, ускоряя таким образом его распространение. Также, возможно, эти мутации помогают новому штамму уклоняться от антител.

Ученые предупреждают, что инфицироваться новым штаммом могут те, кто уже переболел или был вакцинирован.

Коронавирус в Украине: