Степанов пристыдил украинцев, которые не закупили носки перед карантином

Степанов упрекнул украинцев в неготовности к карантину / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов ответил украинцам, которые недовольны из-за введения карантина. Министр пристыдил украинцев в том, что они заранее не закупили носки и футболки.

"Мы заранее, за месяц, рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время", - рассказал Степанов во время брифинга в понедельник, 11 января.

Также Степанов отметил, что сам не в восторге от подобных ограничений, однако без них стране угрожает опасность.

"Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят жить обычной жизнью. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать", - сказал министр.

Также Степанов рассказал, что по состоянию на утро понедельника, 11 января, в Украине зарегистрировали 1 119 314 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 4 288 украинцев.

Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 19 835. За сутки умерли еще 68 пациентов.

Выздоровели с начала эпидемии 796 417 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 4 819 украинцев.

Госпитализировали в больницы за сутки 1 372 человека.

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