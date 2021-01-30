Степанов признал, что статистика по COVID-19 в Украине не отражает реальной ситуации

Степанов признал, что статистика по COVID-19 не отражает реальной ситуации / УНИАН

Глава Минздрава Украины Максим Степанов признал, что официальная статистика заболеваемости коронавирусом не отражает реальной ситуации в стране.

"Конечно, в нашу статистику попадают только те люди, чей диагноз мы верифицировали. Если человек заболел и никуда не идет, не сдает тест, не обращается к семейному врачу, а просто находится дома и переболел в это время, он не может попасть просто в эту статистику, это невозможно. Но мы понимаем, что количество людей, которые переболели, – это показывают разные социологические исследования – больше, чем у нас в статистике", – заявил Степанов журналистам в ходе перерыва в программе "Свобода слова Савика Шустера", его цитирует "Гордон".

При этом министр здравоохранения не смог сказать, сколько украинцев могло переболеть коронавирусной инфекцией.

"Мы можем считать только по социологии, которую обнародуют. В некоторых исследованиях это примерно 17–18%", – отметил он.

Утром 30 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4685 человек. По его словам, общее число случаев заражения коронавирусом в Украине составляет 1 216 278.

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