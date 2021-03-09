Степанов признал, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану

Максим Степанов недоволен проведением вакцинации от коронавируса в Украине/ МОЗ

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что процесс вакцинации от коронавируса в Украине идет не по плану. Он намерен вмешаться, чтобы число привитых от COVID-19 украинцев возросло.

На брифинге 9 марта Степанов рассказал, что по состоянию на конец прошлой недели планировали прививать от COVID-19 по 10 тысяч человек в день, но пока вышли на показатель в 3 тысячи привитых. Всего с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили 19 118 человек.

"Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу по темпам вакцинации, понимая, что мы каскадным путем разворачиваем эту вакцинацию. Могу сказать, что на конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек в сутки, которых мы должны были вакцинировать. И дальше увеличивать это количество. Пока мы вышли на чуть больше чем три тысячи", - заявил Степанов.

Министр добавил, что в связи с этим, решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".

"Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены", - добавил он.

Читайте такжеПрививки индийской вакциной CoviShield не хотят признавать в Израиле

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля началась вакцинация от COVID-19 в Украине.

По состоянию на 9 марта, по официальным данным, прививки получили всего 19 118 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировали в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых - в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок).

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса / t.me/COVID19_Ukraine