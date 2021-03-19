Степанов признался, будет ли в Украине третий локдаун

Глава Министерства образования рассказал о возможности введения в нашей стране третьего локдауна из-за существенного ухудшения ситуации с коронавирусом.
В Украине существенно ужесточают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом, но полный локдаун власти вводить снова не намерены, заявил сегодня глава Минздрава Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.
Чиновник подчеркнул, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.
"В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр.
Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и в Виннице.
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"Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал глава Минздрава.
Степанов добавил, что в столице добавляют еще 207 коек с кислородом, чтобы "не было предпосылок для коллапса".
Коронавирус и карантин в Украине - последние новости
- По данным на утро четверга, 18 марта, в Украине за сутки зафиксировано 15 053 новых случая заражения коронавирусом.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной. Волна коронавируса, скорее всего, продлится до апреля. Однако на данный момент нет предпосылок введения жесткого карантина в Украине.
- 18 марта столичная власть приняла решение о введении усиленного карантина в Киеве сроком на 3 недели.
- Новые профилактические меры вводятся с 00:00 20 марта и продлятся до 9 апреля. В городе запрещается проведение массовых мероприятий, работа ТРЦ, а также кафе, баров и ресторанов. Общественный транспорт останавливать не будут.
- После столицы локдаун введут и в Киевской области. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.