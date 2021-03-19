Степанов признался, будет ли в Украине третий локдаун

Степанов высказался о новом локдауне в Украине / УНИАН

В Украине существенно ужесточают карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом, но полный локдаун власти вводить снова не намерены, заявил сегодня глава Минздрава Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Чиновник подчеркнул, что сейчас в стране действует адаптивный карантин, который предусматривает жесткие карантинные ограничения.

"В Украине не будет третьего локдауна... У нас локдаун был один - год назад. После этого были жесткие карантинные ограничения", - сказал министр.

Также Степанов обратил внимание, что на усиление карантина пошли вчера в Киеве, Львове и в Виннице.

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"Эффективность этих меры мы видим на примеры Ивано-Франковской области, где уже сейчас мы видим стабилизацию ситуации, заполняемость коек с кислородом там была 65%, а сейчас уже 60% и продолжает снижаться", - сказал глава Минздрава.

Степанов добавил, что в столице добавляют еще 207 коек с кислородом, чтобы "не было предпосылок для коллапса".

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