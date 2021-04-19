Степанов призвал готовиться к новому штамму коронавируса после Пасхи

По словам главы Минздрава, COVID-19 еще будет испытывать на прочность украинцев.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
По словам Степанова в будущем Украине грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и британский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация в Великобритании, Индии, Гонконге", - сказал министр.
По словам министра, COVID-19 "еще будет нас испытывать на прочность".
Также Степанов предупредил, что Минздрав ожидает новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Это должно произойти за 3-4 недели после праздника.
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"Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших", - сказал Степанов, передает Украина 24.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вышла на пик третьей волны коронавируса. По его словам, постепенно ситуация начинает стабилизироваться, уровень госпитализаций снизился.
- Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине и госпитализациями стабилизировалась. Украина выходит на плато.
- Жесткий карантин в Киеве продлили на 2 недели – до 30 апреля.