УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин

16 марта 2021, 10:36

Министр здравоохранения отметил, что в Винницкой области и Киеве напряженная ситуация с коронавирусом. Они ближе всех к переходу на "красный уровень".

Максим Степанов
Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание регионов в "красную зону", заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - сказал Степанов в ходе брифинга во вторник, 16 марта.

По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Отметим, за минувшие сутки в столице Украины выявили 999 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев - на втором месте в стране по числу выявленных зараженных коронавирусом за последние 24 часа.

В целом, в Киеве с начала эпидемии заразились коронавирусом 147 710 человек. Свежую статистику по состоянию на утро вторника, 16 марта, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа еще 19 человек стали жертвами болезни (всего 2936 летальных случаев с начала эпидемии). Госпитализированы за сутки сто жителей столицы, в 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

Максим Степанов новости Украины карантин в Украине Карантин в Киеве Коронавирус Киев
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в УкраинеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ Болгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZenecaБолгария и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShieldГлавный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield Названы области-претенденты на переход в красную зону карантинаНазваны области-претенденты на переход в красную зону карантина

Последние новости

10:55
В Киеве женщина с COVID-19 выбросилась из окна больницы
10:46
"Тело разметало на 300 метров": появились подробности жуткого взрыва в Боярке Видео
10:36
Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин Видео
10:27
В Киеве за сутки зафиксировали тысячу новых случаев заражения COVID-19 Видео
10:15
О чем свидетельствуют новые пленки Суркова-Медведчука мнение
Реклама
10:03
Кабмин предложил освободить производителей COVID-вакцин от ответственности за последствия прививок Видео
09:44
В Киеве оригинально отомстили российским дипломатам за Крым Фото Видео
09:37
Часть Украины накроют метели: каким регионам готовиться Видео
09:23
Мир отказывается от вакцины AstraZenecа: все подробности Видео
09:15
Новый штамм и рост смертей: готовиться ли украинцам к новому локдауну
08:55
Убийство Маши Борисовой: всплыли новые детали расправы над 7-летней девочкой Видео
08:34
Поблагодарим Петра Алексеевича за кабалу Штайнмайера мнение
08:21
Коронавирус заразил за сутки почти 10 тысяч украинцев - свежая статистика Видео
08:09
Кулеба объяснил американским СМИ, почему Байден не звонит Зеленскому Видео
07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло Видео
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:45
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
Реклама
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
Реклама
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
21:20
В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены
20:58
У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу Видео
20:56
Фильчаков представил новых руководителей прокуратуры в Харьковской области
20:39
У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Видео
20:37
Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе Видео
20:36
В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда Видео
20:14
В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса Видео
20:03
Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять