Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин

Министр здравоохранения отметил, что в Винницкой области и Киеве напряженная ситуация с коронавирусом. Они ближе всех к переходу на "красный уровень".
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание регионов в "красную зону", заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - сказал Степанов в ходе брифинга во вторник, 16 марта.
По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.
Отметим, за минувшие сутки в столице Украины выявили 999 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев - на втором месте в стране по числу выявленных зараженных коронавирусом за последние 24 часа.
В целом, в Киеве с начала эпидемии заразились коронавирусом 147 710 человек. Свежую статистику по состоянию на утро вторника, 16 марта, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За последние 24 часа еще 19 человек стали жертвами болезни (всего 2936 летальных случаев с начала эпидемии). Госпитализированы за сутки сто жителей столицы, в 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- Верховной Раде, Кабмину или СНБО следует провести срочное заседание с целью подготовки специального плана действий на случай запуска нового жесткого карантина в Украине. Локдаун становится все более вероятным – Украина уже находится среди лидеров европейских стран по распространению коронавирусной инфекции, заявила вице-спикер ВР Елена Кондратюк.