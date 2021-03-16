Степанов призвал власти Киева и Винницкой области усилить карантин / УНИАН

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Киев и Винницкая область должны ввести дополнительные карантинные меры. Это должно предотвратить попадание регионов в "красную зону", заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на "красный уровень". Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления (следует, - ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения", - сказал Степанов в ходе брифинга во вторник, 16 марта.

По его словам, на сегодня есть положительный пример во Львове, когда после его пятничного визита мэр города Андрей Садовой поддержал перевод учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Отметим, за минувшие сутки в столице Украины выявили 999 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Киев - на втором месте в стране по числу выявленных зараженных коронавирусом за последние 24 часа.

В целом, в Киеве с начала эпидемии заразились коронавирусом 147 710 человек. Свежую статистику по состоянию на утро вторника, 16 марта, опубликовал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За последние 24 часа еще 19 человек стали жертвами болезни (всего 2936 летальных случаев с начала эпидемии). Госпитализированы за сутки сто жителей столицы, в 408 преодолели коронавирус (всего 99 589).

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