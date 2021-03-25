Степанов раскрыл, есть ли связь между вакциной Covishield и смертью военнослужащей ЗСУ

Глава Минздрава заявил, что лично общался с судмедэкспертом, который делал вскрытие тела Инны Нарожной.
Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области никак не связана с вакцинацией от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода. По его словам, он лично общался с судмедэкспертом, и тот заявил, что не было даже намека на тромбоз у погибшей женщины.
"Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил глава Минздрава.
Он добавил, что европейские страны, Европейское медицинское агентство и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проверили возможную связь между тромбозами и вакциной от коронавируса.
"И не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - заявил Степанов.
"Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцинацию, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что у него было серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано", - отметил министр.
Он добавил, что медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.
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Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная.
- 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- В Одесской ОГА и в командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть военнослужащей ВСУ.
- 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
- В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
- Кроме того, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных последствий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- Председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что причина смерти Нарожной является распространенной и случается ежедневно у людей, которые не были вакцинированы.
- По факту смерти военнослужащей ВСУ пообещали провести полноценное расследование.