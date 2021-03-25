Степанов раскрыл, есть ли связь между вакциной Covishield и смертью военнослужащей ЗСУ

Максим Степанов назвал причину смерти Инны Нарожной / УНИАН

Смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области никак не связана с вакцинацией от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Радио Свобода. По его словам, он лично общался с судмедэкспертом, и тот заявил, что не было даже намека на тромбоз у погибшей женщины.

"Это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что европейские страны, Европейское медицинское агентство и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проверили возможную связь между тромбозами и вакциной от коронавируса.

"И не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от сердечно-сосудистых заболеваний", - заявил Степанов.

"Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцинацию, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что у него было серьезное сердечно-сосудистое заболевание - это же никоим образом не связано", - отметил министр.

Он добавил, что медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.

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