Степанов раскрыл планы о появлении вакцины Украины от COVID-19

Вакцина Украины от COVID-19 может появиться уже через 2-3 года, - Степанов / МОЗ

Уже через 2-3 года Украина может получить свою вакцину от COVID-19. Фармацевтические предприятия готовы инвестировать финансовые средства в покупку соответствующего оборудования в том случае, если государство будет выкупать такие препараты. Причем собственная вакцина от коронавируса может обойтись в два раза дороже, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, фармкопании готовы вкладывать деньги в оборудование для производства украинской вакцины от коронавируса. Однако государство должно дать гарантии, что будет покупать такой препарат. В госбюджете на текущий год уже заложено 100 миллионов гривен на создание биокластера, а также денежного обеспечения исследований в медицинской сфере.

Министр акцентировал внимание на том, что в ближайшем будущем не исключено появление новых вирусов. Поэтому Украине нужно восстановить производство вакцин. При этом производство украинских препаратов может обойтись Киеву в два раза дороже, чем покупки вакцин за рубежом.Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Украина получит следующую партию вакцины Covishield

"Мы должны подумать о завтрашнем дне, никто не может дать гарантию, что это единственный вирус, и больше вирусов не будет. Нам надо восстановить производство. Мы должны дать госзаказ нашим фармпредприятиям, гарантировать, что мы будем выкупать вакцины для рутинной иммунизации - от кори, паротита, коклюша. У нас есть 10 вакцин для рутинной иммунизации. Да, это будет порой в два раза дороже, чем сейчас мы покупаем у мировых производителей, так как ограничен рынок. Но мы будем защищены", - подчеркнул Максим Степанов.

Украинская вакцина от COVID-19