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Степанов раскрыл планы о появлении вакцины Украины от COVID-19

27 марта 2021, 11:58
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Собственная вакцина от коронавируса может обойтись Украине в два раза дороже купленной за рубежом, сказал Максим Степанов.

Степанов
Вакцина Украины от COVID-19 может появиться уже через 2-3 года, - Степанов / МОЗ

Уже через 2-3 года Украина может получить свою вакцину от COVID-19. Фармацевтические предприятия готовы инвестировать финансовые средства в покупку соответствующего оборудования в том случае, если государство будет выкупать такие препараты. Причем собственная вакцина от коронавируса может обойтись в два раза дороже, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

По его словам, фармкопании готовы вкладывать деньги в оборудование для производства украинской вакцины от коронавируса. Однако государство должно дать гарантии, что будет покупать такой препарат. В госбюджете на текущий год уже заложено 100 миллионов гривен на создание биокластера, а также денежного обеспечения исследований в медицинской сфере.

Министр акцентировал внимание на том, что в ближайшем будущем не исключено появление новых вирусов. Поэтому Украине нужно восстановить производство вакцин. При этом производство украинских препаратов может обойтись Киеву в два раза дороже, чем покупки вакцин за рубежом.Читайте такжеСтепанов рассказал, когда Украина получит следующую партию вакцины Covishield

"Мы должны подумать о завтрашнем дне, никто не может дать гарантию, что это единственный вирус, и больше вирусов не будет. Нам надо восстановить производство. Мы должны дать госзаказ нашим фармпредприятиям, гарантировать, что мы будем выкупать вакцины для рутинной иммунизации - от кори, паротита, коклюша. У нас есть 10 вакцин для рутинной иммунизации. Да, это будет порой в два раза дороже, чем сейчас мы покупаем у мировых производителей, так как ограничен рынок. Но мы будем защищены", - подчеркнул Максим Степанов.

Украинская вакцина от COVID-19

  • В Украине работают над созданием трех вакцин против коронавирусной инфекции. В разработках препарата принимают участие специалисты Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины, Института биологии клетки во Львове, а также Диапроф-Мед.
  • Глава компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов 22 октября утверждал, что в Украине может появиться своя вакцина от COVID-19 через 9-12 месяцев. На тот момент шел поиск компаний, которые готовы производить будущую украинскую вакцину.
  • Глава Минздрава Максим Степанов 26 октября прошлого года заявлял, что потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новый этап испытания. Тогда он заявил, что если препарат пройдет все испытания и покажет эффективность, то у Украины уже через год будет своя вакцина.
  • Один из руководителей проекта разработки вакцины Украины от COVID-19 Михаил Фаворов 15 января рассказал об успешных результатах испытания препарата на кроликах. У животных выработался иммунитет к коронавирусу.

Минздрав Максим Степанов новости Украины вакцина от коронавируса
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