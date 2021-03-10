Степанов раскрыл планы о прибытии новой партии вакцины Covishield

Новую партию вакцины от COVID-19 Covishield привезут в Украину до конца марта - Степанов / МОЗ

До конца марта на территорию Украины должны привезти новую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield. Минздрав ожидает поставок еще 1,5 миллиона доз препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 10 марта, сообщает РБК-Украина.

По его словам, вакцина должна поступить в рамках договоренностей по контрактам, оплаченным за счет бюджетных средств. Не исключено, что препарат поступит в Украину позже обозначенных сроков.

"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", - сказал Степанов.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС

Вакцинация от COVID-19 в Украине