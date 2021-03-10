Степанов раскрыл планы о прибытии новой партии вакцины Covishield

Не исключено, что новая партия вакцины Covishield поступит в Украину с опозданием.
До конца марта на территорию Украины должны привезти новую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield. Минздрав ожидает поставок еще 1,5 миллиона доз препарата, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в среду, 10 марта, сообщает РБК-Украина.
По его словам, вакцина должна поступить в рамках договоренностей по контрактам, оплаченным за счет бюджетных средств. Не исключено, что препарат поступит в Украину позже обозначенных сроков.
"До конца марта должны поступить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield. Однако нельзя исключать возможность определенных задержек", - сказал Степанов.Читайте такжеСМИ узнали, почему вакцина CoviShield заблокирует безвиз Украины с ЕС
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- Первая вакцина от коронавируса официально прибыла в Украину 23 февраля. Препарат CoviShield, который называют индийским аналогом вакцины Astra Zeneca, поступил в количестве 500 тысяч доз.
- На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация от COVID-19. Первыми в очереди на прививку от коронавируса оказались медицинские работники. Позже началась вакцинация военных на Донбассе.
- Глава Минздрава Максим Степанов 9 марта заявил о проблемах в процессе реализации кампании по вакцинации в Украине. В стране планировали вакцинировать 10 тысяч человек, тогда как прививку сделали только 3 тысячи.
- Президент Владимир Зеленский призвал ускорить процесс вакцинации в Украине с целью стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
Автор: Андрей Ганжа