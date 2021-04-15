Степанов рассказал, будет ли ужесточение карантина на майские праздники

Максим Степанов рассказал о динамике по заболеваемости коронавирусом в Украине.
Министерство здравоохранения Украины будет рекомендовать местным властям усилить карантинные ограничения на майские и пасхальные праздники.
"Мы сейчас в Киеве видим положительную динамику, как и в целом по стране. Две недели назад я говорил, что мы 15 апреля выйдем на пик. Сейчас у нас две области уже вышли из красной зоны — Ивано-Франковская и Закарпатская. А в Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая — нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", — сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Украина 24.
Степанов ответил, будет ли Минздрав рекомендовать жесткие ограничения на пасхальные и майские праздники.
"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей. Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивные, очень тяжелое течение болезни", — сказал он.
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Коронавирус в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.
- 2 апреля стало известно, что в двух областях Украины лабораторно подтвердили южноафриканский штамм коронавируса. При этом британский штамм обнаружили во всех областях.
- 6 апреля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине количество летальных случаев растет из-за новых штаммов коронавируса.