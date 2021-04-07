Степанов рассказал, чем новый национальный план вакцинации в Украине отличается от старого

В Украине первую прививку от COVID-19 получили 290 тыс. человек / УНИАН

Новый Национальный план вакцинации, который приказал разработать президент Владимир Зеленский, должен поднять вопрос о вакцинации против коронавируса в Украине на более высокий уровень.

К этому вопросу подключат ряд министерств и региональные органы власти. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

По его словам, сейчас в Украине действует так называемая Дорожная карта вакцинации, которая подразумевает 5 этапов вакцинации населения от коронавируса. Этот документ утвержден Министерством здравоохранения, имеет больше медицинский аспект и уже действует по всей территории Украины.

На прошлой неделе на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) было принято решение о еще одном Национальном плане вакцинации. Он нужен для того, чтоб поднять вопрос вакцинации в Украине на более высокий уровень.

"Это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением туда других министерств, например МИД, как министерства которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украину, так и областных госадминистраций, органов местного самоуправления", - объяснил Степанов.

Он также добавил, что в плане вакцинации, о котором говорил президент, будет предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.

"На протяжении 2021 года мы должны вакцинировать большую часть населения Украины, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет", - подчеркнул Степанов.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

По официальным данным, 1 258 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине.

291 824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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