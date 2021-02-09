Степанов рассказал, готовиться ли украинцам к усилению карантина до мая

За первую неделю февраля коронавирусом заразились 25,5 тыс. украинцев / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинское правительство не будет вводить жесткие карантинные ограничения до "апреля-мая" 2021 года.

"Согласно нашей стратегии, мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - сказал Степанов в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 8 февраля.

Степанов отметил, что стратегия противодействия эпидемии COVID-19, которую избрало правительство, принесла результат.

"Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

Министр также привел данные статистики по коронавирусу в Украине. По его словам, в первую неделю декабря 2020 года были зафиксированы 89 тыс. больных коронавирусной болезнью, за первую неделю февраля - 25 505 больных.

Степанов также отчитался, что уменьшилось количество больных COVID-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря таких было 28 тыс. человек, сейчас их - меньше чем 18 тыс.

Карантин в Украине - что запрещено на данный момент:

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированной художественного образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий - спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы / класса и с присутствием посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.

Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.

Перевозка в пассажирском транспорте, если пассажиров больше, чем есть сидячих мест.

Работа дискотек и ночных клубов.

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