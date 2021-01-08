Степанов рассказал, как изменился коронавирус в Украине

В Минздраве назвали несколько причин введения локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса до семи-восьми дней.

По словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".

Объясняя необходимость введения с 8 января карантина, он также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.

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"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как COVID-19, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы", – сказал Степанов, передает Офис президента.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: