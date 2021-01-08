Степанов рассказал, как изменился коронавирус в Украине

Степанов заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19 в Украине.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса до семи-восьми дней.
По словам министра, мировой опыт показывает, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, в течение 14 дней росло количество больных, поскольку на праздники "население активно перемещается".
Объясняя необходимость введения с 8 января карантина, он также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой.
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"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как COVID-19, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы", – сказал Степанов, передает Офис президента.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров 9 декабря принял решение о запуске жестких карантинных ограничений в Украине на период с 8 по 24 января. Такие меры связаны с попыткой не допустить начала второй волны коронавирусной эпидемии в стране.
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- По итогам совещания во главе с президентом Владимиром Зеленским было объявлено о том, что новый карантин в стране начнет действовать по плану – с 8 по 24 января.