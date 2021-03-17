УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев

17 марта 2021, 21:46

По словам Степанова, оснований для общенационального карантина пока что нету.

Максим Степанов
Степанов высказался о новом локдауне в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня нет оснований для введения полного жесткого карантина по всей Украине.

"О тотальном жестком карантине, мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет находиться на красном уровне, перейдет красный уровень, и динамика будет, что это распространяется по всей стране — в таком случае мы будем это предлагать. Пока таких оснований у нас не существует", — сказал Степанов, передает Украина 24.

Степанов отметил, что на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности.

"Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть соответствующим решением ТЭБ и ЧС к "красному" уровню, как только будут повышены показатели и будут для этого основания", — добавил он.

По данным Минздрава Украины, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, несмотря на показатели, выглядит так:

  • Желтая — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.
  • Оранжевая — 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
  • Красная — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Читайте такжеУ Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Максим Степанов карантин в Украине карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в УкраинеВ Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине В Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИВ Украине нашли новый штамм коронавируса, готовится заявление ВОЗ – СМИ Врач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдаунаВрач-инфекционист озвучил сроки возможного введения локдауна Названы области-претенденты на переход в красную зону карантинаНазваны области-претенденты на переход в красную зону карантина Главный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShieldГлавный санврач Ляшко заболел коронавирусом после прививки CoviShield

Последние новости

21:46
Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев
21:37
Школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов Видео
21:23
Украинская телеведущая занялась добычей и продажей драгоценных камней
21:20
Еда "за" и "против" иммунной системы: что ослабляет наше здоровье Видео
21:15
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
Реклама
21:13
В Украину завезли опасные фрукты Видео
20:58
У Путина резко отреагировали на новые санкции США
20:46
Завтрак "огонь": зачем добавлять имбирь к утренней трапезе Видео
20:45
Слава Каминская призналась в изменах мужу во время брака
20:40
Российский аналитик рассказал, как Путин относится к Зеленскому
20:25
Арестович влип в очередной скандал из-за "пропагандистов" Видео
20:23
Sony бесплатно и навсегда раздаст 10 игр для владельцев PS4 и PS5
20:22
В Киеве запретили пускать зрителей на футбольные матчи Видео
20:22
В моду на весну-лето пришли удивительные трикотажные платья Фото
20:02
В Тернополе в скорую с COVID-вакцинами въехала иномарка, есть пострадавшие Видео
19:30
Заседание ТКГ по Донбассу завершилось скандалом Видео
19:28
Литвин в пролете: определились главные кандидаты на пост ректора КНУ Шевченко
19:23
Байден назвал Путина убийцей и теперь у него проблема мнение
19:15
Режиссерская версия Disco Elysium наконец-то получила дату релиза Видео
19:13
В работе сервисов Google произошел масштабный сбой
Реклама
19:01
В полиции раскрыли, что рвануло в Боярке Видео
18:51
Кулеба резко ответил Ирану за финальный отчет о катастрофе самолета МАУ Видео
18:48
Посол объяснил, почему Германия обязана сыграть главную роль в деоккупации Крыма
18:40
Rockstar выпустила для GTA Online долгожданный многими игроками патч Видео
18:10
У Кличко рассказали, когда в Киеве введут локдаун Видео
17:50
Вышел фанатский ремейк Half-Life: Blue Shift на базе Black Mesa Видео
17:50
Модная стрижка пикси 2021, которая подарит вам невероятное вдохновение Фото
17:47
Ученые нашли способ определять Альцгеймера за многие года до наступления болезни Видео
17:45
В ГБР закрыли дело против бизнесвумен Русалиной и уволили следователя - СМИ
17:36
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и запреты Видео
17:28
Россия объяснилась за вторжение вертолета в Украину Видео
16:56
Финал саги Думслеера: датирован выход финального DLC для DOOM Eternal Видео
16:55
Социологи выяснили, кому из политиков меньше всего доверяют украинцы
16:51
Как правильно варить компот: секреты приготовления идеального напитка Видео
16:18
ВОЗ вынесла предварительный вердикт вакцине AstraZeneca Видео
16:17
Bethesda планирует провести со Starfield аналогичный Fallout 4 трюк Видео
16:16
В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова
15:39
За сексуальную эксплуатацию детей в Украине начали наказывать по-новому Видео
15:20
В магазине PlayStation продают игры серии Metro со скидками до 85%
15:18
США ударили по России новыми санкциями из-за отравления Навального Видео
Реклама
15:16
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
14:55
Мерзнем и мокнем: синоптик дала депрессивный прогноз погоды до конца недели Видео
14:49
Премьер назвал главное условие введения локдауна в Украине Видео
14:19
Кабмин уволил главу Укрзализныци Видео
14:10
Названы самые популярные сайты среди украинцев – инфографика
13:59
В коронавирусных больницах Киева нет мест – врач Видео
13:30
Байден открыто назвал Путина убийцей Видео
13:30
Россия нашла способ отомстить Киеву за обидные плакаты про Крым Видео
13:23
Назвали ведущих и хедлайнеров премии Yuna 2021
13:16
Львов закрывается: в городе вводят локдаун из-за коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять