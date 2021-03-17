Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев

По словам Степанова, оснований для общенационального карантина пока что нету.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня нет оснований для введения полного жесткого карантина по всей Украине.
"О тотальном жестком карантине, мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет находиться на красном уровне, перейдет красный уровень, и динамика будет, что это распространяется по всей стране — в таком случае мы будем это предлагать. Пока таких оснований у нас не существует", — сказал Степанов, передает Украина 24.
Степанов отметил, что на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности.
"Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть соответствующим решением ТЭБ и ЧС к "красному" уровню, как только будут повышены показатели и будут для этого основания", — добавил он.
По данным Минздрава Украины, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, несмотря на показатели, выглядит так:
- Желтая — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.
- Оранжевая — 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.
- Красная — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
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Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На общенациональном уровне карантин в Украине продлен Кабмином до 1 мая 2021 года.
- Адаптивный карантин в Украине вновь стартовал с 24 февраля. Страну повторно разделили на эпидемиологические зоны распространения COVID-19 – зеленую, желтую, оранжевую и красную.
- В красной зоне уже находятся Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В данных регионах зафиксирован самый высокий уровень госпитализации. Киев определен в оранжевую зону карантина.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что вероятности сценария жесткого карантина в Украине можно избежать в том случае, если кампания по вакцинации будет усилена.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.