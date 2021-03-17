Степанов рассказал, когда могут ввести локдаун и успокоил украинцев

Степанов высказался о новом локдауне в Украине / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что на сегодня нет оснований для введения полного жесткого карантина по всей Украине.

"О тотальном жестком карантине, мы будем это предлагать, если подавляющее большинство областей будет находиться на красном уровне, перейдет красный уровень, и динамика будет, что это распространяется по всей стране — в таком случае мы будем это предлагать. Пока таких оснований у нас не существует", — сказал Степанов, передает Украина 24.

Степанов отметил, что на сегодняшний день есть четыре области в стране, которые находятся на "красном" уровне эпидемиологической опасности.

"Также напряженная ситуация в городе Киев, который может попасть соответствующим решением ТЭБ и ЧС к "красному" уровню, как только будут повышены показатели и будут для этого основания", — добавил он.

По данным Минздрава Украины, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 17 марта, несмотря на показатели, выглядит так:

Желтая — 4 региона: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская области.

Оранжевая — 17 регионов: город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Красная — 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

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