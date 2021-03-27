Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию вакцины Covishield

Степанов прокомментировал информацию о том, что Индия останавливает экспорт препарата Covishield / Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield, которой вакцинируют украинцев.

Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен весьма оптимистично. Он уверен, что задержка не будет продолжительной. Об этом Степанов заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"Да, мы не получили сейчас разрешения на экспорт вакцины. В данный момент мы видим, что есть соответствующая проблематика. Отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии: что они придержали (экспорт Covishield, — ред.) всем без исключения", — отметил министр.

Степанов уверяет, что эта задержка не будет продолжительной.

"Мне кажется, где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать. Я оптимистично на это смотрю. Пока мы используем все 500 тыс. доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили срок (интервал между дозами вакцины CoviShield — ред.) до 12 недель. Увеличили его в связи с увеличением эффективности. И начнем использовать китайскую вакцину производства компании Sinovac", — сказал он.

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