Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию вакцины Covishield

Министр здравоохранения настроен оптимистично. По его словам, задержка с поставками не будет продолжительной.
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина получит следующую партию индийской вакцины от коронавируса Covishield, которой вакцинируют украинцев.
Несмотря на то, что Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны, министр настроен весьма оптимистично. Он уверен, что задержка не будет продолжительной. Об этом Степанов заявил в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.
"Да, мы не получили сейчас разрешения на экспорт вакцины. В данный момент мы видим, что есть соответствующая проблематика. Отслеживаем те политические процессы, которые происходят в Индии: что они придержали (экспорт Covishield, — ред.) всем без исключения", — отметил министр.
Степанов уверяет, что эта задержка не будет продолжительной.
"Мне кажется, где-то в начале апреля мы должны получить это разрешение и должны начать получать. Я оптимистично на это смотрю. Пока мы используем все 500 тыс. доз вакцины для первой прививки. Мы увеличили срок (интервал между дозами вакцины CoviShield — ред.) до 12 недель. Увеличили его в связи с увеличением эффективности. И начнем использовать китайскую вакцину производства компании Sinovac", — сказал он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.
- Позже Минздрав оценил темпы вакцинации от коронавируса в Украине.
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- Позже глава Минздрава заявил, что смерть военнослужащей Инны Нарожной в Одесской области никак не связана с вакцинацией от коронавируса препаратом индийского производства Covishield.