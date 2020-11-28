Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун

В начале декабря локдаун в Украине не введут.
В Украине на следующей неделе, с 30 по 6 декабря, полный локдаун вводить не будут. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас ситуация с коронавирусом хоть и сложная, но не является критичной.
"На следующей неделе точно никто не буде его (локдаун – ред.) вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – пояснил Степанов в эфире телеканала Интер.
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Также министр отметил, что койки в больницах сейчас заполнены менее чем на 50%.
О том, какой был эффект от карантина выходного дня, Степанов пообещал проинформировать на следующей неделе. По его мнению, уже можно говорить, что недельную динамику заболеваемости удалось сбить.
Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что в Украине могут ввести жесткий карантин в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В таком случае на всей территории страны ожидается тотальный локдаун. Ограничения будут действовать и на новогодние праздники.
- По информации СМИ, Украину ждет всеобщий карантин сроком на 2-3 недели. Об усилении противоэпидемиологических мероприятий может сообщить премьер-министр Денис Шмыгаль уже 2 декабря.
- Глава Минздрава Максим Степанов уточнил, что общественный транспорт продолжит работать даже в случае тотального локдауна в Украине.