Степанов рассказал, когда в Украине введут локдаун

Степанов заявил о критической ситуации с коронавирусом / УНИАН

В Украине на следующей неделе, с 30 по 6 декабря, полный локдаун вводить не будут. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, сейчас ситуация с коронавирусом хоть и сложная, но не является критичной.

"На следующей неделе точно никто не буде его (локдаун – ред.) вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – пояснил Степанов в эфире телеканала Интер.

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Также министр отметил, что койки в больницах сейчас заполнены менее чем на 50%.

О том, какой был эффект от карантина выходного дня, Степанов пообещал проинформировать на следующей неделе. По его мнению, уже можно говорить, что недельную динамику заболеваемости удалось сбить.

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