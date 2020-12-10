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Степанов рассказал, кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь

10 декабря 2020, 18:25
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Глава Минздрава рассказал, кого в Украине вакцинируют в первую очередь.

Кого будут вакцинировать от коронавируса в Украине / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.

"У нас есть две составляющие по вакцинации. Прежде всего мы вакцинируем группу риска — это люди или по профессиональным признакам, как врачи, или по медицинским признакам. Почему? Потому что эти люди болеют наиболее сложно, тяжелое у них течение болезни. Львиную часть по статистике умерших составляют люди пожилого возраста, поэтому их надо вакцинировать в первую очередь. Такое количество людей составляет более 20 млн граждан", сказал Максим Степанов, передает телеканал Украина 24.

Глава Минздрава также подчеркнул, что сейчас рассматривается вопрос доступа к вакцине от коронавируса всем без исключения гражданам за счет государства.

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Степанов также отметил, что в Украине вакцина будет сразу зарегистрирована, чтобы ее могли покупать коммерческие учреждения.

"Другая составляющая — это доступ на коммерческом рынке, в больницах, которые будут непосредственно делать вакцинацию. Мы подтверждаем мировым производителям, мы сразу зарегистрируем вакцину, если будут соответствующие условия, по очень быстрой процедуре, чтобы они могли поставлять в том числе на коммерческий рынок. Но сейчас в очереди стоит более 7 млрд людей, а мощности ограничены", — сказал Степанов.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
  • Врач объяснил, почему украинцам не светит вакцина от COVID-19. Вакцина от коронавируса требует соблюдения особых условий во время транспортировки и хранения, сообщил инфекционист.
  • Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.

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