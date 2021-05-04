Степанов рассказал, кто распространяет фейки о COVID-вакцинации

Украину втягивают в кампанию по дискредитации вакцин и предложил вспомнить "волну грязи", которая накрыла средство AstraZeneca.
После появления в мире разных вакцин от коронавируса начала набирать обороты компания по их дискредитации, написал у себя в Facebook глава Минздрава Украины Максим Степанов, сославшись на данные отчета Европейской службы внешних связей (EEAS)
"С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100(!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации", - написал он.
Степанов отметил, что Украину втягивают в кампанию по дискредитации вакцин и предложил вспомнить "волну грязи", которая накрыла средство AstraZeneca.
"Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - написал он, отметив, что все, кто подогревает страхи украинцев перед вакцинацией, так или иначе подыгрывают Москве.
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По его словам, целью этой кампании по дискредитации вакцин, является продвижение средства Спутник V, в связи с чем глава Минздрава отметил, что этой российской вакцины в Украине нет и не будет.
Вакцинация от коронавируса в Украине
- Официально вакцина от COVID-19 появилась в Украине 23 февраля. Первым препаратом стала вакцина CoviShield – аналог британско-шведской вакцины Astra Zeneca.
- Стартовала вакцинация от коронавируса в Украине 24 февраля. Первые прививки сделали медицинским работникам, после чего началась вакцинация участников ООС на Донбассе.
- 18 апреля в Украину привезли вакцину Pfizer. Государству удалось получить 117 тысяч доз препарата. До этого Киев договорился о контрактных поставках 10 миллионов доз вакцины Pfizer.
- 30 апреля Украина получила 500 тысяч доз китайского препарата CoronaVac. В Минздраве анонсировали получение новых вакцин от коронавируса еженедельно.
- 1 мая стало известно, что Украина получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Таким образом, государство законтрактовало 20 миллионов доз препарата американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.