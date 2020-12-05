Степанов рассказал, кто в Украине получит вакцину от коронавируса бесплатно

Степанов рассказал, кто получит вакцину от коронавируса бесплатно / УНИАН

В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса не всех граждан Украины.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, правительство планирует в первую очередь обеспечить бесплатную вакцинацию от коронавируса людей, принадлежащих к "группам риска". При этом сам Степанов также планирует вакцинироваться.

"Я уверен, что хотя бы те группы риска, которые мы определили в стране, мы должны обязательно в первую очередь начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания. Моя задача, чтобы мы вакцинировали прежде всего тех людей, которые в этом нуждаются", - сказал Степанов.

Также министр рассказал, что в Украине около 80% тестов на коронавирус проводят государственные лаборатории. Они делают это бесплатно.

Бесплатные тесты делают, когда человека привозят на скорой в больницу.

"От общего количества тестов около 80% мы делаем мощностями наших лабораторий. И это полностью бесплатно. Это когда в больницу человека привозят, это когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал Степанов.

По его словам, также бесплатно будут делать быстрые тесты на антиген.

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