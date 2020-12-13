Степанов рассказал о "новом локдауне": когда ждать и сколько продлится

Максим Степанов оценил ситуацию вокруг ужесточения локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил ситуацию вокруг карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине к ужесточенному карантину с 8 по 24 января добавится "природный локдаун" – с 1 по 6 января.

По его словам, решение об ужесточении карантина в январе принималось из-за того, что для многих людей декабрь – достаточно важный месяц года с точки зрения заработка.

"Если мы посмотрим, что у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все-таки более семейный праздник – то в принципе у нас такой природный локдаун, если можно так сказать", - пояснил глава Минздрава.

Он уточнил, что в это время на улицах крайне мало людей, который проводят праздники в кругу семьи.

"Мне кажется, (нынешние даты локдауна – ред.) абсолютно обоснованы", - добавил Степанов.

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Локдаун в Украине: