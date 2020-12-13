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Степанов рассказал о "новом локдауне": когда ждать и сколько продлится

13 декабря 2020, 03:17
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К ужесточенному карантину с 8 января добавится "новый локдаун", заявил глава Минздрава.

карантин
Максим Степанов оценил ситуацию вокруг ужесточения локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов оценил ситуацию вокруг карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, в Украине к ужесточенному карантину с 8 по 24 января добавится "природный локдаун" – с 1 по 6 января.

По его словам, решение об ужесточении карантина в январе принималось из-за того, что для многих людей декабрь – достаточно важный месяц года с точки зрения заработка.

"Если мы посмотрим, что у нас идет в период с 1 по 6 января до Рождества, Рождество – все-таки более семейный праздник – то в принципе у нас такой природный локдаун, если можно так сказать", - пояснил глава Минздрава.

Он уточнил, что в это время на улицах крайне мало людей, который проводят праздники в кругу семьи.

"Мне кажется, (нынешние даты локдауна – ред.) абсолютно обоснованы", - добавил Степанов.

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Локдаун в Украине:

  • Кабинет министров принял решение о введении карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.
  • Карантин будет длиться с 00:00 8 января до 00:00 25 января.
  • Предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров);
  • развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы);
  • учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.
  • Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.
  • Заведения питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи, не дожидаясь внутри.
  • Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.
  • Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.
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