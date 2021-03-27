Степанов рассказал о провале с реализацией плана по COVID-вакцинации

В Украине начались проблемы с вакцинацией от коронавируса / Reuters

В Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, одной из причин этого являются организационные моменты, в частности и работа пунктов вакцинации.

"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - заявил Степанов в интервью Радио Свобода.

Степанов также рассказал о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.

"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину ", - рассказал он.

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