Степанов рассказал о провале с реализацией плана по COVID-вакцинации

Глава Минздрава объяснил отставание от плана по вакцинации от коронавируса.
В Украине отстают от плана вакцинации от коронавируса почти в два раза от запланированного. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, одной из причин этого являются организационные моменты, в частности и работа пунктов вакцинации.
"Мы отстаем почти в два раза, немного меньше, в 1,8 раза от того плана, который мы наметили", - заявил Степанов в интервью Радио Свобода.
Степанов также рассказал о причинах, которые ему приходилось слышать о том, почему не был должным образом налажен процесс вакцинации.
"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину ", - рассказал он.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В понедельник, 22 марта, в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава Минздрава Максим Степанов, заработали стационарные пункты, где будут делать прививки.
- На втором этапе началась вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования коронавирусом.
- Также были обнародованы новые данные об эффективности вакцины AstraZeneca.
- Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса в США свидетельствуют об эффективности вакцины при профилактике симптоматического COVID-19 на уровне 79%. У участников в возрасте 65 лет и старше эффективность вакцины составляла 80%.