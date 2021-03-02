Степанов рассказал о самочувствии после прививки вакциной Covishield

Максим Степанов / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.

Как заявил министр на брифинге 2 марта, после прививки каких-либо проблем у него не возникло.

"Вместе с медиками сделал прививку препаратом от AstraZeneca CoviShield и на собственном примере доказал необходимость вакцинации как одного из основных этапов борьбы с COVID-19. Хочу разочаровать сторонников "теории зрады" – чувствую себя абсолютно нормально и продолжаю выполнять свои обязанности как вчера, так и сегодня", – подчеркнул Стаепанов.

Он отметил, что Минздрав обеспечил Украину качественной вакциной, разработанной одной из ведущих компаний мира – AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. По его словам, такой же препарат в настоящее время используют во многих странах: Австралии, Южной Кореи, Великобритании, государствах ЕС. Канада также в экстренном порядке заказала себе 500 тыс. вакцин Covidshield. Причем регистрация препарата прошла там в экстренном режиме.

По словам министра, некоторые политики специально распространяют фейки, чтобы навредить украинцам. К примеру, что нельзя вакцинироваться людям старше 60 лет.

Он призвал не слушать "деятелей антивакцинальной вакханалии" и доверять проверенным источникам.

Степанов также рассказала об изменениях, внесенных в "дорожную карту" вакцинации. По его словам, остатками от вакцины могут пользоваться лидеры мнений, спортсмены, лидеры религиозной общины.

"Вакцина поставляется в многодозовых флаконах. И после его (флакона, - ред.) открытия его содержимое нужно использовать за 6 часов. Поэтому круг лиц, которые могут их использовать, я решил расширить", - сообщил глава Минздрава.

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