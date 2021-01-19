Степанов рассказал, откуда Украина берет ПЦР-тесты

Коронавирус в Украине - Откуда страна берет ПЦР-тесты / Reuters

Коронавирус в Украине выявляют тестами из разных стран – но России среди них нет, заверил глава Минздрава Максим Степанов.

"Я приведу цифры о тестах, которые закупаются или закупались Министерством здравоохранения по странам производителей. Это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, Российской Федерации здесь нет", – рассказал Степанов на брифинге.

Он уточнил, что медицинские товары из Российской Федерации в Украине реализуют всего три юридических лица. В процентном соотношении это составляет менее 0,6%. Их продукцией пользуются исключительно частные лаборатории. Государственные закупки у российских поставщиков не осуществляются, подчеркнул Степанов.

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