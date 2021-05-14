Степанов рассказал подробности вакцинации по выходным

Вакцинация людей из очереди начнется в эти выходные: 23 тысячи граждан, записавшихся через приложение Дия, возрастом 65 и старше смогут получить прививку.
В Минздраве планируют делать прививки от коронавируса в выходные тем людям, которые записались в очередь через приложение Дия вне этапов плана, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Он отметил, что начнут с тех, кому 65+ уже на этих выходных.
"То, что касается приложения Дия и вакцинации всех людей, которые записались на выходных - это мое предложение президенту. Чтобы мы в выходные дни, вне этапов вакцинации, начали это делать. Затем было соответствующее поручение премьер-министра, который сказал, чтобы мы начали это в эти выходные", - пояснил Степанов.
Читайте такжеНорвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине
По его словам, вакцинация людей из очереди начнется в эти выходные: 23 тысячи граждан, записавшихся через приложение Дия, возрастом 65 и старше смогут получить прививку.
Вакцинация в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В Украине при нынешних темпах вакцинация 75% населения от COVID-19 сможет состояться через 10 лет, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
- Минздрав назвал условие вакцинации от COVID-19 в Украине всех желающих. Целью Минздрава является вакцинация от коронавируса 50% взрослых украинцев уже до конца 2021 года, утверждает Виктор Ляшко.
- Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата
- 25 апреля главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину. В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.
- 23 апреля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.