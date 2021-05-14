Степанов рассказал подробности вакцинации по выходным

Степанов рассказал подробности вакцинации / УНИАН

В Минздраве планируют делать прививки от коронавируса в выходные тем людям, которые записались в очередь через приложение Дия вне этапов плана, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что начнут с тех, кому 65+ уже на этих выходных.

"То, что касается приложения Дия и вакцинации всех людей, которые записались на выходных - это мое предложение президенту. Чтобы мы в выходные дни, вне этапов вакцинации, начали это делать. Затем было соответствующее поручение премьер-министра, который сказал, чтобы мы начали это в эти выходные", - пояснил Степанов.

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По его словам, вакцинация людей из очереди начнется в эти выходные: 23 тысячи граждан, записавшихся через приложение Дия, возрастом 65 и старше смогут получить прививку.

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