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Степанов рассказал, с чем массово сталкиваются украинцы после COVID-19

30 марта 2021, 10:27
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После выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились, заявил глава Минздрава.

Максим Степанов
Степанов рассказал, с чем массово сталкиваются украинцы после COVID-19 / УНИАН

Коронавирус в Украине стал более агрессивным и не проходит бесследно. Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, после выздоровления от коронавируса многим украинцам необходима реабилитация, ведь случаи "постковидного синдрома" участились. Теперь фиксируют до 70% различных посткоронавирусных осложнений.

"Просто вылечить человека от COVID-19 уже недостаточно. Медики фиксируют до 70% различных постковидных осложнений", - сказал Степанов в ходе брифинга во вторник, 30 марта.

По словам министра, для решения этой проблемы создана рабочая группа для наработки пакета инициатив по постковидной реабилитации.

"Наработки комплексного лечения легочных осложнений, поражений центральной нервной системы, психологическая реабилитация - наша задача в течение года", - отметил Степанов.

Также глава Минздрава рассказал, что в Украине наблюдается рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Сейчас уже заняты почти 54% больничных коек для COVID.

"Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где увеличивается количество заполненных коек", - уточнил Степанов.

Кроме того, министр привел свежую статистику: сегодня уже 44 тысячи человек госпитализированы. Неделю назад было 37 тысяч.

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина вошла в довольно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса.
  • 15 марта глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • В Украине выявили модифицированный британский штамм коронавируса. Эксперты предполагают, что именно он мог вызвать новую волну эпидемии, из-за которой уже девять регионов страны оказались в красной зоне карантина.
  • 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.

Максим Степанов новости Украины коронавирус в Украине
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