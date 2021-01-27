Степанов резко ответил на слухи о массовой вакцинации украинцев от COVID-19

Глава Минздрава рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов развеял слухи о возможных сроках начала вакцинации от коронавируса.
"Если мы сказали, хочу подчеркнуть, еще в сентябре, что мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начинаем в феврале этого года. Комментировать домыслы каких-то аналитиков я не собираюсь... Откуда берутся эти цифры - 2023, 2025 год - мне это неизвестно", - сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.
По его словам, Минздрав рассчитывает, согласно национальному плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине 30 миллионам граждан.Также Степанов отметил, что будет пять этапов вакцинации - в зависимости от отношения тех или иных людей к группам риска.
"Это наши медицинские работники, группы риска по медицинским признакам, люди по возрасту, старше 60 лет. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года согласно нашему плану вакцинации. Массовая вакцинация - это вакцинация, к которой есть доступ у всех граждан Украины", - сказал Степанов.
Читайте такжеВакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.