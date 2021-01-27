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Степанов резко ответил на слухи о массовой вакцинации украинцев от COVID-19

27 января 2021, 23:15

Глава Минздрава рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.

Когда вакцина от коронавируса приедет в Украину / Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов развеял слухи о возможных сроках начала вакцинации от коронавируса.

"Если мы сказали, хочу подчеркнуть, еще в сентябре, что мы начинаем именно массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы начинаем в феврале этого года. Комментировать домыслы каких-то аналитиков я не собираюсь... Откуда берутся эти цифры - 2023, 2025 год - мне это неизвестно", - сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

По его словам, Минздрав рассчитывает, согласно национальному плану вакцинации, дать бесплатный доступ к вакцине 30 миллионам граждан.Также Степанов отметил, что будет пять этапов вакцинации - в зависимости от отношения тех или иных людей к группам риска.

"Это наши медицинские работники, группы риска по медицинским признакам, люди по возрасту, старше 60 лет. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года согласно нашему плану вакцинации. Массовая вакцинация - это вакцинация, к которой есть доступ у всех граждан Украины", - сказал Степанов.

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Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

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