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Степанов резко высказался о скандале с вакцинами

15 января 2021, 00:28
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Министр рассказал о имидже Украины из-за нелегальной вакцины.

Степанов заявил о порче имиджа Украины из-за подпольной вакцинации / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в Украине действительно проводилась подпольная вакцинация от коронавируса, то препарат для этого завозили из-за границы полностью нелегально.

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения мы не могли выйти на проверку", — сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

При этом Степанов отметил, что перед производителями вакцин из-за скандала с подпольной вакцинацией имидж страны был испорчен.

"Компания Sinovac – крупнейшая китайская компания по производству вакцин, акции которой котируются на NASDAQ, то есть это мировой лидер, с которым мы заключили договор. Посмотрите на публикации и все, что происходит в прессе, которую читает тот же Sinovac, другие производители вакцин. Их отношение потом к Украине по поставке вакцины, особенно когда мы просим в первую очередь, будет соответствующим. Все, что касается контрактов, не должно быть опубликовано, по цене, условиях, сроках поставки. Это цена всей этой болтовни, порчи имиджа Украины, которая происходит много лет определенными политическими силами", — добавил министр.

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Скандал с нелегальной вакциной в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • В Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
  • Прививки начали делать якобы препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
  • По информации СМИ, стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о нелегально ввезенной вакцине в Украину, и призвал проверить информацию и наказать всех причастных.
  • Позднее Служба безопасности занялась расследованием ввоза в Украину ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

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