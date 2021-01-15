Степанов резко высказался о скандале с вакцинами

Степанов заявил о порче имиджа Украины из-за подпольной вакцинации / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если в Украине действительно проводилась подпольная вакцинация от коронавируса, то препарат для этого завозили из-за границы полностью нелегально.

"Если это произошло, то эта вакцина была завезена полностью нелегально. Это мерзкая история, если мы говорим о депутатах. Разбирается СБУ, пока они ничего не говорят, собирают фактаж. Мы в свою очередь получили поручение от премьер-министра, и сегодня начали свою часть проверки. Без поручения мы не могли выйти на проверку", — сказал Степанов, передает телеканал Украина 24.

При этом Степанов отметил, что перед производителями вакцин из-за скандала с подпольной вакцинацией имидж страны был испорчен.

"Компания Sinovac – крупнейшая китайская компания по производству вакцин, акции которой котируются на NASDAQ, то есть это мировой лидер, с которым мы заключили договор. Посмотрите на публикации и все, что происходит в прессе, которую читает тот же Sinovac, другие производители вакцин. Их отношение потом к Украине по поставке вакцины, особенно когда мы просим в первую очередь, будет соответствующим. Все, что касается контрактов, не должно быть опубликовано, по цене, условиях, сроках поставки. Это цена всей этой болтовни, порчи имиджа Украины, которая происходит много лет определенными политическими силами", — добавил министр.

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