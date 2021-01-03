Степанов самостоятельно выбрал поставщика вакцины от коронавируса - глава Медзакупок

На сегодня Украина могла иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один.
Глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия.
Как рассказал Жумадилов на своей странице в Facebook, к сегодняшнему дню страны мира заказали около 7,25 млрд доз вакцин, и для Украины производители должны были зарезервировать около 40 млн доз вакцин. Глава госпредприятия утверждает, что кроме доз по программе COVAX (около 8 млн), заказы препаратов на коммерческой основе должны были составить 32 млн доз. Однако "вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0".
Глава госпредприятия уточнил, что с весны по сегодняшний день властям следовало подписать по меньшей мере 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанным по разным технологиям. Также, по мнению Жумадилова, Минздрав обязан был прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, стали бы основанием для отказа от препарата.
"Что мы имели взамен. Только 10 декабря Минздрав уполномочило ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировала о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром", - пишет руководитель "Медицинских закупок Украины".
Он также поведал, что 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, обвинив в этом "Медицинские закупки Украины", которые требовали банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов заверил, что это стандартная процедура.
После этого глава правительства Денис Шмыгаль поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздрав, а глава министерства Степанов в тот же день заявил, что все действия по закупке вакцины должны быть согласованы с его ведомством.
"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов, добавив, что производитель сразу же сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.
По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.
"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика", - написал Жумадилов.
Он также заявил, что на сегодня Украина могла иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один.
"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - резюмировал глава государственного предприятия.
Вакцина от коронавируса для Украины – о чем сообщалось ранее:
- 31 декабря президент Владимир Зеленский прокомментировал решение о покупке Украиной вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech. По его словам, Украина заключила контракт не дождавшись конца испытаний, поскольку многие страны стоят в очереди. При этом вакцина поступит только после официальной регистрации.
- 17 декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что в Украине в 2021 году на вакцинацию от коронавируса выделят 2,6 млрд гривен.
- 12 декабря главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от коронавируса. Согласно программе, Украина гарантированно получит бесплатно 8 миллионов доз вакцины от COVID-19.