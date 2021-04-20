Степанов сделал заявление о пике коронавируса и "тяжелых" регионах / УНИАН

Украина прошла пик заболеваемости во время третьей волны COVID-19, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он подчеркнул, что сейчас ситуация стабилизировалась. В то же время он назвал регионы, где ситуация тяжелая.

"Мы сейчас находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим как на сегодняшний день трудно и с каким количеством случаев мы каждый день сталкиваемся. Но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости", - сказал Степанов в ходе брифинга во вторник, 20 апреля.

При этом он обратил внимание на то, что самая тяжелая ситуация с коронавирусом сейчас в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В этих регионах большая заполненность коек с кислородом.

Министр уточнил, что в столице Украины сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области - 70%, в Одесской области - 73%, Сумской области - 69,5%.

"Это говорит о том, что, подчеркну, достаточно напряженная ситуация", - добавил министр.

Отметим, по состоянию на утро вторника, 20 апреля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 940 жителей страны. В том числе заболели 414 детей и 251 медработник.

За минувшие 24 часа госпитализированы 2 042 человека; летальных случаев - 367, выздоровели 12 075 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

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