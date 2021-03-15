Степанов сделал заявление о тромбах и вакцине от COVID-19 AstraZeneca

Глава Минздрава уточнил, что в Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан, но тяжелых случаев нет.
Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам.
"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал Степанов в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Степанов уточнил, что в Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан. При этом тяжелых случаев после прививки в стране не зафиксировано.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- В Южной Корее обнародовали результаты расследования смерти 8 человек. Летальный исход последовал спустя некоторое время после вакцинации препаратом AstraZeneca. Связи между причиной смерти и вакцинацией врачи не нашли.
- Австрия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca после смерти женщины от нарушений свертываемости крови. Государство не готово утверждать, что на смертельный исход повлияла вакцинация.
- Ирландия приостановила использование вакцины AstraZeneca после того, как стало известно о тромбах у людей в Норвегии, получивших препарат.
- Разработчики вакцины от коронавируса AstraZeneca заверили в безопасности их препарата от коронавируса, и заявили, что случаи тромбоза у привитых не связаны с вакцинацией.