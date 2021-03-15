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Степанов сделал заявление о тромбах и вакцине от COVID-19 AstraZeneca

15 марта 2021, 14:51

Глава Минздрава уточнил, что в Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан, но тяжелых случаев нет.

Степанов
Степанов сделал заявление о тромбах и вакцине от COVID-19 AstraZeneca / МОЗ

Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам.

"Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов", - сказал Степанов в ходе совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Степанов уточнил, что в Украине побочные эффекты после вакцинации от коронавируса наблюдаются у 0,8% привитых граждан. При этом тяжелых случаев после прививки в стране не зафиксировано.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

Минздрав тромб Максим Степанов новости Украины вакцина AstraZeneca
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