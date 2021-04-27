Степанов сообщил, когда украинцы опять начнут массово болеть COVID-19

Министр здравоохранения уточнил, что больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%. Но в июне ситуация опять ухудшится.
В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников, заявил глава Минздрава Максим Степанов.
"Мы понимаем, что полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после праздников (там же не только Пасху, а майские праздники, увеличивается мобильность населения), мы ожидаем увеличения количества больных", — рассказал Степанов в эфире телеканала ICTV.
Также Степанов уточнил, что больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области.
"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он.
Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. По его словам, в будущем стране грозит новый штамм COVID-19 - так называемая двойная мутация.
- Ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники столичной администрации допускают, что Киев может покинуть красную зону карантина.
- Начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что в Украину идет новый опасный штамм коронавируса, который активно "бурлит" в Индии и Турции.