Степанов сообщил, когда украинцы опять начнут массово болеть COVID-19 / УНИАН

В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"Мы понимаем, что полностью ограничить посещение храмов в нашей стране невозможно. И в июне, через три-четыре недели после праздников (там же не только Пасху, а майские праздники, увеличивается мобильность населения), мы ожидаем увеличения количества больных", — рассказал Степанов в эфире телеканала ICTV.

Также Степанов уточнил, что больницы в Украине заполнены ковидными больными на 52%, максимальная заполненность (71%) отмечается в Хмельницкой области.

"В Украине нет заполненности больниц на 100%, больницы заполнены на 52%", - сказал он.

Степанов также напомнил, что Кабмин выделил 693 млн грн на закупку кислородных концентраторов для медучреждений первичного звена.

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